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В Украине прогнозируют резкое падение урожая зерна

Комментариев: 3
Пессиместический сценарий предполагает падение урожая на 10%, но в реальности ситуация может быть лучше.
Превзойти рекордный урожай прошлого года в этом не получится
Превзойти рекордный урожай прошлого года в этом не получится
depositphotos.com

В 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн). Такой прогноз дает Национальный научный центр Институт аграрной экономики.

“Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы - до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячменя - до 8, 1 млн т (-8,7%)”, - считают в институте.

При этом ожидается рост производства ржи - до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы - до 696,8 тыс. тонн (+5,3%), гречихи - до 96,4 тыс. тонн (+13,3%) и гороха - до 687,4 тыс. тонн (+20,0%).

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Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса - 54,5 тыс. тонн (-0,2%). По остальным зерновым культурам также прогнозируется небольшой спад. В частности, производство овса уменьшится на 2%, проса - на 1,6%.

“С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур в прошлом году, прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%”, - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины.

Напомним, Кабмин будет создавать Министерство агропромышленного развития.

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Теги: Украина, эксперты, урожай, зерно
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Комментариев (3)
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БийКацапів    19.03.2020, 18:39
Оценка:  -2
БийКацапів
А когда Жи.довская власть продаст землю, тогда падение зерновых будет 100% и Голодомор 2.0 гарантирован.
WTF2wtf    19.03.2020, 18:53
Оценка:  0
WTF2wtf
Простите, но о чем вообще этот наброс?
Земли сельхозназначения давно в частной собственности ...
WTF2wtf    19.03.2020, 18:55
Оценка:  0
WTF2wtf
И все уже давно работают в таких условиях ... те же агрохолдинги арендуют землю у ее владельцев.
Только владельцы на данный момент не имеют права открыто продавать свою землю.
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