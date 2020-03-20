НБУ приостанавливает все проверки финучреждений

Проверки отменяются в связи с карантином.

НБУ временно не будет совершать выездные проверки финансовых учреждений, в том числе и банков. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Проверки останавливают из-за карантина. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления от 18 марта 2020 года.

В то же время, Регулятор будет и дальше поддерживать ликвидность банков, мониторинг финансовой системы не отменяется.

В НБУ отметили, что готовы снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте и временно уменьшить минимальный уровень LCR.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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