Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ приостанавливает все проверки финучреждений

Комментариев: 0
Проверки отменяются в связи с карантином.
НБУ временно не будет совершать выездные проверки финансовых учреждений
НБУ временно не будет совершать выездные проверки финансовых учреждений
пресс-служба НБУ

НБУ временно не будет совершать выездные проверки финансовых учреждений, в том числе и банков. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Читай также: Нацбанк продал на межбанке 200 млн долларов

Проверки останавливают из-за карантина. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления от 18 марта 2020 года.

В то же время, Регулятор будет и дальше поддерживать ликвидность банков, мониторинг финансовой системы не отменяется. 

В НБУ отметили, что готовы снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте и временно уменьшить минимальный уровень LCR.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram          

Поделись:
Теги: НБУ, проверки банков, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь