Цены на нефть подскочили на 11%

Так, фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 11,25%, до $27,68 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI растет на 22,7% - до $25,56 за баррель.

Отметим, накануне нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Тем временем российская нефть марки Urals подешевела на 22%, до $18,64 за баррель.

Напомним, в РФ потери от дешевой нефти оценили в $37,5 млрд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram