Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на нефть подскочили на 11%

Комментариев: 0
В четверг нефтяные котировки отыграли половину потерянного накануне. Нефть WTI подорожала почти на четверть.
Мировые цены на нефть резко подскочили на торгах в четверг, 19 марта.
Мировые цены на нефть резко подскочили на торгах в четверг, 19 марта.
depositphotos.com

Мировые цены на нефть резко подскочили на торгах в четверг, 19 марта.

Читай также: Нигерия увеличит добычу нефти на треть

Так, фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 11,25%, до $27,68 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI растет на 22,7% - до $25,56 за баррель.

Отметим, накануне нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Тем временем российская нефть марки Urals подешевела на 22%, до $18,64 за баррель. 

Напомним, в РФ потери от дешевой нефти оценили в $37,5 млрд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь