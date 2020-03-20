Цены на нефть подскочили на 11%
В четверг нефтяные котировки отыграли половину потерянного накануне. Нефть WTI подорожала почти на четверть.
Мировые цены на нефть резко подскочили на торгах в четверг, 19 марта.
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Так, фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 11,25%, до $27,68 за баррель.
Стоимость нефти сорта WTI растет на 22,7% - до $25,56 за баррель.
Отметим, накануне нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.
Тем временем российская нефть марки Urals подешевела на 22%, до $18,64 за баррель.
Напомним, в РФ потери от дешевой нефти оценили в $37,5 млрд.
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