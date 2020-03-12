Безработными могут стать 25 млн человек из-за коронавируса - МОТ

Международная организация труда опубликовала прогноз, на каком количестве людей отразится экономический и трудовой кризис, вызванный пандемией коронавируса. Так, глобальная безработица может увеличиваться на почти 25 млн человек.

Оценки МОТ, разработанные на базе различных сценариев влияния COVID-19 на рост мирового ВВП, указывают на возможный рост глобальной безработицы от 5,3 до 24,7 млн человек.

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Падение занятости, как заявляет организация, означает и большие потери доходов для работников. Проведенные исследования показали, что они могут составить от 860 млрд до 3,4 трлн долларов США до конца 2020 года.

Поэтому, во избежание такой ситуации, организация призвала власти государств к срочным мерам.

“Если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу может быть значительно меньшим” - говорится в сообщении.

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Напоминаем, что кризис в 2008-2009 годах привел к безработице для 22 млн человек.

МОТ призывает представителей правительства во всем мире: расширить соцзащиту, поддержать рабочие места (альтернатива - кратковременная работа, оплачиваемые отпуска, другие субсидии), а также обратить внимание на финансовые и налоговые льготы, в том числе для малых и средних предприятий.

Ранее мы писали о том, что в Великобритании мошенники наживаются на коронаврусе.