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НБУ против COVID-19: до мая Нацбанк будет поставлять наличку банкам

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Национальный банк Украины (НБУ) разработал ряд мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными.
Нацбанк против коронавируса: до мая НБУ будет поставлять наличку банкам
Нацбанк против коронавируса: до мая НБУ будет поставлять наличку банкам
flickr.com

Теперь Нацбанк будет заменять банкноты банков, которые были в обороте, но взамен будет выдавать средства со своих хранилищ. НБУ уверяет, что его запасы являются достаточными для обеспечения потребностей экономики страны.

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В сообщении от центробанка говорится: 

“Национальный банк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020) и учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности“. 

В финучреждении объяснили, что первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, которые были сформированы в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); а позже - наличные, которые прошли карантин. Деньги из оборота сперва будут 14 дней хранить отдельно, а после - автоматизированно обрабатывать и подвергать температурному шоку при 160 °C. 

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Также НБУ рекомендовал банкам подвергать обработке отделения и инкассаторские машины. А представителям бизнеса и населению - уменьшить контакты с наличными, в частности, максимально перейти на бесконтактную оплату и пользоваться онлайн-банкингом во время распространения коронавируса. 

Напоминаем, что в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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Теги: НБУ, коронавирус, наличные
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