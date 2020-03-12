НБУ против COVID-19: до мая Нацбанк будет поставлять наличку банкам

Национальный банк Украины (НБУ) разработал ряд мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными.

Теперь Нацбанк будет заменять банкноты банков, которые были в обороте, но взамен будет выдавать средства со своих хранилищ. НБУ уверяет, что его запасы являются достаточными для обеспечения потребностей экономики страны.

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В сообщении от центробанка говорится:

“Национальный банк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020) и учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности“.

В финучреждении объяснили, что первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, которые были сформированы в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); а позже - наличные, которые прошли карантин. Деньги из оборота сперва будут 14 дней хранить отдельно, а после - автоматизированно обрабатывать и подвергать температурному шоку при 160 °C.

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Также НБУ рекомендовал банкам подвергать обработке отделения и инкассаторские машины. А представителям бизнеса и населению - уменьшить контакты с наличными, в частности, максимально перейти на бесконтактную оплату и пользоваться онлайн-банкингом во время распространения коронавируса.

Напоминаем, что в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.