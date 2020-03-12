Глава таможенной службы Максим Нефьодов попросил украинцев в панике не скупать продукты, ведь в стране есть значительные запасы.

В Украине запасы есть: ввезли на 40 тысяч тонн больше продуктов питания Getty Images

Глава таможни Украины Максим Нефедов сообщил о том, что в Украине вырос импорт продовольствия. Так, за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года украинскую границу пересекло на 40 тыс. тонн больше продуктов питания.

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“В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью в $211 млн. Это почти 8 тыс. полностью заполненных фур на 20 т. В этом росте есть и определенная доля детенизации, поскольку существенный рост видим с начала года по всем “контрабандорисковым“ товарам. Или люди внезапно стали больше покупать мобильных телефонов и алкоголя, или это просто то, что всегда было вне официальной статистикой“, - говорится в публикации.

Далее подробно расписали, какие продукты и в каких объемах импортировала Украина и сравнили в процентах с аналогичным периодом 2019 года:

молочных продуктов (сыр), яйц птицы, натурального меда завезли 3177 тонн (на 312% больше);

готовых продуктов из зерна злаков, муки, мучных кондитерских изделий - 6166 тонн (на 83% больше);

фруктов, съедобных плодов и орехов - 45837 тонн (+ 3%);

овощей и некоторых съедобных корнеплодов - 38908 тонн (+ 138%);

молока и масла - 921 тонн (+ 163%);

рыбы свежей необработанной - 2493 тонн (+ 73%);

рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных - 14381 тонн (+ 0,5%);

кофе, чая и пряностей - 1293 тонн (+ 30%);

экстрактов, эссенций и концентратов кофе, сиропов, соусов, супов и прочего - 3854 тонн (+ 23%);

алкогольных и безалкогольных напитков и уксус - 16 610 тонн (+ 65%).

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Также дополнили, что по состоянию на сегодняшнее утро, 19 марта, на пропускных пунктах на въезд и выезд из Украины стояло более 3 тысяч грузовиков. Поэтому сейчас ведутся переговоры с польскими коллегами, чтоб ускорить процесс прохождения контроля, в том числе таможенного на границе.

Интересно, что в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

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