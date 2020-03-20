Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19

Укрспирт прекратил экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.

Государственное предприятие Укрспирт временно приостановило экспорт спирта из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Укрспирте объяснили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.

“Мы приняли государственную позицию - в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины“, - отметил и.о. директора ГП Сергей Блескун.

По его словам, Укрспирт возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрспирт будет производить больше спирта в условиях карантина.

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