НБУ начал поставки наличной валюты в банки

Дефицит наличной валюты в Украине был вызван перебоями с доставкой самолетами из-за распространения в мире коронавируса.

Национальный банк Украины уже подкрепляет кассы банков наличной иностранной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в условиях ограниченного авиасообщения из-за распространения в мире коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Так, НБУ провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 миллионов евро.

“Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме“, – сказано в сообщении.

Нацбанк планирует продолжить проводить такие операции для устранения нехватки наличной иностранной валюты в банках.

“Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена уже завтра, 20 марта“, – сказано в сообщении. “Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами“, – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

При этом в НБУ подчеркнули, что операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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