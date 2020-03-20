Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на нефть превысила $30 за баррель

Комментариев: 1
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала до $30,09 за баррель, а бочка WTI теперь стоит до $27,66.
Цена на "черное золото" пошла вверх
Цена на "черное золото" пошла вверх
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти после существенного скачка накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 20 марта.

Читай также: Цены на нефть подскочили на 11%

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,62 (5,69%) – до $30,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,75 (6,75%) – до $27,66 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,43 в пользу Brent.

По данным западных СМИ, поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок.

Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, добыча нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Shaab    20.03.2020, 13:08
Оценка:  0
Shaab
Нехай спочатку араби росію з нафтового ринку викинуть, а далі хоч і вдвічі ціну піднімають.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь