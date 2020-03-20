Цена на нефть превысила $30 за баррель

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала до $30,09 за баррель, а бочка WTI теперь стоит до $27,66.

Цена на "черное золото" пошла вверх Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти после существенного скачка накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 20 марта.

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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,62 (5,69%) – до $30,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,75 (6,75%) – до $27,66 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,43 в пользу Brent.

По данным западных СМИ, поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок.

Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.

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