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Будут ли выплачивать пособие по безработице в условиях карантина

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Карантин не влияет на выплату пособий по безработице .
Безработные украинцы будут получать финансовую помощь и в условиях карантина
Безработные украинцы будут получать финансовую помощь и в условиях карантина
пресс-служба НБУ

Безработные украинцы будут получать финансовую помощь и в условиях карантина.  Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости.

“Есть случаи размещения непроверенной и некорректной информации, которая может привести к неправильному пониманию своих прав безработными гражданами. Так, в некоторых средствах массовой информации появляются ложные сообщения о возможном приостановлении выплат пособий по безработице на период карантина. Информируем вас, что это не соответствует действительности”, — говорится в сообщении.

Законодательство никто не отменял и выплаты по безработице будут производиться. 

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Стоит отметить, что с 1 марта 2020 года минимальная сумма пособия по безработице несколько выросла -  с 1630 грн до 1800 грн с учетом заработной платы и страхового стажа, и с 610 до 650 грн без учета заработной платы и страхового стажа.

Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.

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Теги: безработица, безработные, Украина, Карантин
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