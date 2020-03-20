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В США стремительно увеличивается количество безработных

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Такая ситуация складывается на фоне пандемии коронавируса .
Многие американцы из-за пандемии коронавируса остались без работы
Многие американцы из-за пандемии коронавируса остались без работы
depositphotos.com

Многие американцы из-за пандемии коронавируса остались без работы. Лишь на прошлой неделе количество заявок на получения пособия по безработице увеличилось на 70 тыс. Об этом пишет UBR.ua, ссылаясь на иностранные СМИ. 

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Экономисты считают, что количество увольнений будет лишь расти. 

“Более жесткие меры по сдерживанию коронавируса, введенные в последние дни, включая почти полное закрытие секторов розничной торговли, отдыха и путешествий в некоторых частях страны, явно начинают оказывать существенное влияние“, – отметил старший экономист в Capital Economics Эндрю Хантер.

Он предполагает, в ближайшее время количество безработных американцев может вырасти до 1 млн человек.

Напомним, в Украине безработные смогут получить 90 тысяч на открытие своего бизнеса.

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Теги: рынок труда, Коронавирус, безработица
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