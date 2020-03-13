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Клиенты ПриватБанка могут покупать/продавать ОВГЗ в режиме онлайн

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Для оформления сделки теперь не нужно идти в отделение банка.
В ПриватБанке появилась новая услуга
В ПриватБанке появилась новая услуга
depositphotos.com

В ПриватБанке появилась новая услуга. Теперь клиенты банка могут покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка. 

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Для оформления сделки теперь не нужно идти в отделение банка. 

“В разделе “Услуги“ меню “Ценные бумаги“ необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ”, - объясняют в ПриватБанке. 

Также в приложении Приват24 (или на сайте) клиенты могут видеть текущие котировки ПриватБанка на продажу ОВГЗ, их основные параметры выпусков. 

Напомним, ПриватБанк продлевает действие карт для выплат на 90 дней.

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Теги: ПриватБанк, ОВГЗ
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