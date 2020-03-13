Наличный доллар дешевеет

Курс американской валюты начал немного снижаться накануне, до этого доллар рос с 10 марта.

Курс доллара в обменниках киевских банков немного подешевел пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков немного подешевел второй день подряд, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 20 марта, курс продажи наличного доллара снизился на 4,33 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,12 коп. до 27,6438 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 0,81 коп. до 29,4267 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,70 коп. до 30,7333 UAH/EUR.

Отметим, курс доллара начал немного дешеветь накануне. До этого американская валюта дорожала с 10 марта.

Национальный банк в период с 10 по 19 марта продал на межбанке 1 920 млн долларов для удержания курса гривны.

10 марта НБУ продал на межбанке – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта - 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 марта – 200 млн долларов, 19 марта – 200 млн долларов.

На 1 марта международные резервы НБУ составляли 26,6 млрд долларов, на конец дня 17 марта - около 25 млрд долларов.

Напомним, НБУ продал банкам наличные евро.

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