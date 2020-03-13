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Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам

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Речь идет о тех вкладах, срок которых завершился.
Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам
Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам
пресс-служба НБУ

Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам. Речь идет о тех вкладах, срок которых завершился. Такое заявление сделал глава НБУ Яков Смолий, пишет Сегодня..

“Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился. То есть, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет“, – сказал Смолий.

В то же время, Смолий подчеркнул, что оттока депозитов в связи с карантинов не наблюдается.

Напомним, НБУ продал банкам наличные евро.

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Теги: НБУ, депозиты, Смолий, карантин
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