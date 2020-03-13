Речь идет о тех вкладах, срок которых завершился.

Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам. Речь идет о тех вкладах, срок которых завершился. Такое заявление сделал глава НБУ Яков Смолий, пишет Сегодня..

“Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился. То есть, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет“, – сказал Смолий.

В то же время, Смолий подчеркнул, что оттока депозитов в связи с карантинов не наблюдается.

Напомним, НБУ продал банкам наличные евро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram