Экономика США вошла в состояние рецессии
Bank of America сделал заявление о том, что в США началась рецессия экономики. Об этом заявила экономист банка Мишель Мейер, передает CNBC.
“Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру”,- заявила Мейер.
Эксперт считает, что в США будет расти количество безработных - примерно на миллион в месяц. В итоге безработными окажутся около 3,5 млн американцев.
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Мейер также заявила, что экономика США может рухнуть на 12% ВВП в разрезе квартал к кварталу.
Однако в банке считают, что кризис будет продолжаться недолго.
“Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго”, — говорит Мейер.
Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.
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