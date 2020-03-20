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Экономика США вошла в состояние рецессии

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В США прогнозируют тотальную безработицу .
В США началась рецессия экономики
В США началась рецессия экономики
depositphotos.com

Bank of America сделал заявление о том, что в США началась рецессия экономики. Об этом заявила экономист банка Мишель Мейер, передает CNBC.

“Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру”,- заявила Мейер.

Эксперт считает, что в США будет расти количество безработных - примерно на миллион в месяц. В итоге безработными окажутся около 3,5 млн американцев. 

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Мейер также заявила, что экономика США может рухнуть на 12% ВВП в разрезе квартал к кварталу. 

Однако в банке считают, что кризис будет продолжаться недолго. 

“Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго”, — говорит Мейер.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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Теги: США, экономический кризис, рецессия
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colavova    20.03.2020, 15:43
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