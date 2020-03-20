Экономика США вошла в состояние рецессии

В США прогнозируют тотальную безработицу .

Bank of America сделал заявление о том, что в США началась рецессия экономики. Об этом заявила экономист банка Мишель Мейер, передает CNBC.

“Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру”,- заявила Мейер.

Эксперт считает, что в США будет расти количество безработных - примерно на миллион в месяц. В итоге безработными окажутся около 3,5 млн американцев.

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Мейер также заявила, что экономика США может рухнуть на 12% ВВП в разрезе квартал к кварталу.

Однако в банке считают, что кризис будет продолжаться недолго.

“Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго”, — говорит Мейер.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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