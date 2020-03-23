Тесты на Covid-19 стали продавать в ProzorroMarket

В ProzorroMarket уже доступны к заказу экспресс-тесты для диагностики коронавируса Covid-19.

Приобрести тесты на коронавирус Covid-19 теперь можно в ProzorroMarket пресс-служба ГПУ

Приобрести тесты на коронавирус Covid-19 теперь можно в ProzorroMarket. Об этом в Facebook сообщает ГП “Медицинские закупки“.

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Однако приобрести тесты можно лишь оптом.

“В ProzorroMarket уже доступны к заказу экспресс-тесты для диагностики коронавируса Covid-19. Заходите в категорию “Системы регистрации медицинской информации и опытное оборудование“. Тесты в наличии по цене от 320 грн за 1 шт (по Киеву) и 390 грн за 1 шт для Одессы, Львова и Харькова. Минимальный заказ от 8000 грн и 9750 грн соответственно. Мы приглашаем заказчиков (субъектов, осуществляющих деятельность в сфере медицинских сервисов и услуг) осуществлять их закупку через платформу #ProzorroMarket. Специалисты ГП будут сопровождать вас в этом процессе, чтобы закупка прошла быстро и надежно“, - сказано в сообщении.

Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

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