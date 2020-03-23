Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тесты на Covid-19 стали продавать в ProzorroMarket

Комментариев: 0
В ProzorroMarket уже доступны к заказу экспресс-тесты для диагностики коронавируса Covid-19.
Приобрести тесты на коронавирус Covid-19 теперь можно в ProzorroMarket
Приобрести тесты на коронавирус Covid-19 теперь можно в ProzorroMarket
пресс-служба ГПУ

Приобрести тесты на коронавирус Covid-19 теперь можно в ProzorroMarket. Об этом в Facebook сообщает ГП “Медицинские закупки“.

Читай также: Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19

Однако приобрести тесты можно лишь оптом. 

“В ProzorroMarket уже доступны к заказу экспресс-тесты для диагностики коронавируса Covid-19. Заходите в категорию “Системы регистрации медицинской информации и опытное оборудование“. Тесты в наличии по цене от 320 грн за 1 шт (по Киеву) и 390 грн за 1 шт для Одессы, Львова и Харькова. Минимальный заказ от 8000 грн и 9750 грн соответственно. Мы приглашаем заказчиков (субъектов, осуществляющих деятельность в сфере медицинских сервисов и услуг) осуществлять их закупку через платформу #ProzorroMarket. Специалисты ГП будут сопровождать вас в этом процессе, чтобы закупка прошла быстро и надежно“, - сказано в сообщении.

Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram                                                  

Поделись:
Теги: Коронавирус, тесты на коронавирус, Карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь