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В Нацбанке рассказали, сколько валюты покупают украинцы

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Спрос со стороны населения немного успокоился и физлица покупают валюту в основном через онлайн, отметили в Нацбанке.
Наличный доллар немного подешевел
Наличный доллар немного подешевел
пресс-служба НБУ

Спрос на иностранную валюту со стороны Украины в день составляет 30-40 млн долларов. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга в пятницу, 20 марта.

“Спрос (на валюту на межбанке) генерирует украинский бизнес. Спрос со стороны физических лиц составляет 30-40 млн долларов“, – сказал он.

Также Чурий отметил, что спрос со стороны населения немного успокоился и физлица покупают валюту в основном через онлайн.

“Спрос со стороны нерезидентов составляет менее 1% от общего спроса“, – сообщил замглавы НБУ.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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