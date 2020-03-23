В Нацбанке рассказали, сколько валюты покупают украинцы

Спрос со стороны населения немного успокоился и физлица покупают валюту в основном через онлайн, отметили в Нацбанке.

Спрос на иностранную валюту со стороны Украины в день составляет 30-40 млн долларов. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга в пятницу, 20 марта.

“Спрос (на валюту на межбанке) генерирует украинский бизнес. Спрос со стороны физических лиц составляет 30-40 млн долларов“, – сказал он.

Также Чурий отметил, что спрос со стороны населения немного успокоился и физлица покупают валюту в основном через онлайн.

“Спрос со стороны нерезидентов составляет менее 1% от общего спроса“, – сообщил замглавы НБУ.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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