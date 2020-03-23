НБУ о падении гривны: Девальвируют все валюты

Из-за ситуации на мировых рынках сейчас дешевеют практически все валюты, в том числе в развитых странах.

НБУ потратил на поддержание гривны более 1,9 млрд долларов Пресс-центр НБУ

На сегодняшний день в мире девальвируют практически все валюты и гривна не исключение. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил замглавы Национального банка Олег Чурий.

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Он отметил, что девальвируют валюты в соседних Польше, Беларуси, Турции, а в России рубль упал на 30%.

Также дешевеет валюты развитых стран. В частности в Великобритании фунт за неделю упал на 7%, привел пример Чурий.

“Украина - не исключение из этой ситуации, поскольку мы часть финансового мира. Мы видим усиленный спрос на иностранную валюту“, - сказал он.

В связи с этим НБУ активно принимает участие на валютном рынке, стараясь сглаживать колебания.

При этом Чурий считает, что рост курса доллара “прежде всего вызван психологическим давлением“.

“НБУ активно продает валюту, у него достаточно резервов. С начала года чистые интервенции по продаже иностранной валюты составили менее 1,5 млрд долларов“, - сказал он и напомнил, что в прошлом году НБУ купил 8 млрд долларов.

Также Чурий отметил, что в мире наблюдается разворачивание кризиса.

“Мы видим, что происходит определенное разворачивание кризиса“, - сказал он.

В свою очередь, глава центробанка Яков Смолий заявил, что НБУ рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров.

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При этом Смолий отметил, что переговоры с МВФ ведутся ежедневно для ускорения получения финансирования.

“Я надеюсь, что Верховная Рада примет те два закона, которые являются предварительным условием“, - добавил глава НБУ.

По его словам, средства от международных доноров могут пойти как на покрытие дефицита госбюджета, так и в золотовалютные резервы НБУ.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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