Россия нарастила суточную добычу нефти

Россия перестала соблюдать условия сделки ОПЕК+ по добыче нефти после провала переговоров 6 марта.

Россия нарастила среднесуточную добычу нефти до 1,552 млн тонн в сутки, или 11,376 млн б/с, пишет Интерфакс в пятницу, 20 марта.

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До переговоров членов ОПЕК+ 6 марта, суточная добыча нефти России находилась на уровне 1,537 млн тонн (11,269 млн б/с). Таким образом, за это время страна нарастила добычу жидких углеводородов на 107 тыс. б/с.

В среднем по марту Россия на текущий момент добывает 1,542 млн т/с (11,3 млн б/с) нефти и конденсата.

Россия увеличила добычу нефти после того, как на заседании ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки. До этого, по условиям сделки ОПЕК+, Россия в первом квартале 2020 года должна была снизить добычу нефти на 300 тыс. б/с ниже объема производства в октябре 2018 года - до 10,326 млн б/с.

Тем временем, после скачка утром 20 марта мировые цены на нефть снова падают.

К 15:20 нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $28,93 за баррель, что на 1,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов, а WTI - на $26,07 (+0,6%) за баррель.

Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.

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