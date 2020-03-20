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Россия нарастила суточную добычу нефти

Комментариев: 5
Россия перестала соблюдать условия сделки ОПЕК+ по добыче нефти после провала переговоров 6 марта.
Россия наращивает добычу нефти, несмотря на падение цен
Россия наращивает добычу нефти, несмотря на падение цен
depositphotos.com

Россия нарастила среднесуточную добычу нефти до 1,552 млн тонн в сутки, или 11,376 млн б/с, пишет Интерфакс в пятницу, 20 марта.

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До переговоров членов ОПЕК+ 6 марта, суточная добыча нефти России находилась на уровне 1,537 млн тонн (11,269 млн б/с). Таким образом, за это время страна нарастила добычу жидких углеводородов на 107 тыс. б/с.

В среднем по марту Россия на текущий момент добывает 1,542 млн т/с (11,3 млн б/с) нефти и конденсата.

Россия увеличила добычу нефти после того, как на заседании ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки. До этого, по условиям сделки ОПЕК+, Россия в первом квартале 2020 года должна была снизить добычу нефти на 300 тыс. б/с ниже объема производства в октябре 2018 года - до 10,326 млн б/с.

Тем временем, после скачка утром 20 марта мировые цены на нефть снова падают.

К 15:20 нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $28,93 за баррель, что на 1,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов, а WTI - на $26,07 (+0,6%) за баррель.

Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.

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Теги: Россия, нефть, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, добыча нефти
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Комментариев (5)
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За русь-усрусь  (аноним)  20.03.2020, 19:05
Оценка:  +1
За русь-усрусь
Отца русской демократии уже ни что не спасет.
гость  (аноним)  20.03.2020, 19:02
Оценка:  +1
гость
Да кому нужна расейская нефть с большим содержанием серы???
гость  (аноним)  20.03.2020, 18:56
Оценка:  +1
гость
Да насрать на то, что там нарастила еб...ная рашка!!! Нах!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  20.03.2020, 18:54
Оценка:  +2
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

НАДЕЮСЬ, ДЕДУШКА ТРАМП И САУДИТЫ ДАДУТ ПРОСРАТЬСЯ МОСКОВИТСКОЙ ПАДАЛИ
Дед Матвей  (аноним)  20.03.2020, 18:42
Оценка:  +3
Дед Матвей
Это не спасёт Сырьевой придаток.
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