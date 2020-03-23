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Курс валют на 23.03.2020: НБУ впервые за несколько недель укрепил гривну

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НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 23 марта. Регулятор укрепил нацвалюту по отношению к доллару на 7 копеек, а к евро — на 46 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в пятницу, 20 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 27,7386 гривны;

– 100 евро – 29,6359 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 27.8800 грн, в покупке - до 27.8100 грн. Евро в продаже подорожал - до 30.0825, а в покупке - до 30.0097 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 28.600 грн, а продать - за 27.600 грн.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
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Теги: курс валют, падение кгривны, НБУ
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.03.2020, 17:08
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гость
Естественно(нужно было ожидать),с заработков из за короновируса возвращаются сотни тысяч украинцев с наличной валютой,как то нужно же их государству ограбить,вот и понизят на пару месяцев курс валюты,когда разъедуться,опять опустят гривну.Кто то хорошо руки нагреет на таких оборудках...
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