Госстат подсчитал рост экономики в 2019 году

В прошлом году экономика выросла на 3,2%, при этом во втором квартале рост ускорился до 4,7%, а в четвертом упал до 1,5%.

ВВП Украины резко начал падать в конце прошлого года и продолжил в начале нынешнего depositphotos.com

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2019 году составил 3,2%. Об этом говорится в обновленных данных Госслужбы статистики.

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При этом в первом квартале рост составил 2,9%, во втором - 4,7%, в третьем - 3,9%, в четвертом - 1,5%.

Номинальный ВВП за 2019 год составил 3974,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 94570 грн. Дефлятор ВВП - 8,1% в постоянных ценах 2016 года.

Отметим, в первый месяц 2020 года экономика Украины сократился на 0,5%. Отрицательная динамика экономики в Украине зафиксирована впервые с 2016 года.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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