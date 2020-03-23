Банкам в условиях кризиса ничего не угрожает - Рожкова

Национальный банк Украины считает, что экономический кризис не повлияет на работу банков и их финансовую устойчивость.

Национальный банк Украины считает, что экономический кризис не повлияет на работу банков и их финансовую устойчивость. Об этом во время пресс-брифинга рассказала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет Минфин.

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Рожкова рассказала, что 97% банковской системы - это около 30 банков.

“Все эти топ-30 банков сегодня в прекраснейшей форме. Они имеют запас ликвидности, запас капитала, достаточные для того, чтобы пройти это испытание достойно и потом восстанавливать экономику”, — рассказала Рожкова.

Представитель НБУ подчеркнула, что Нацбанк готов помогать банкам поддерживать ликвидность.

Напомним, в Нацбанке рассказали, сколько валюты покупают украинцы.

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