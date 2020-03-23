Банкам в условиях кризиса ничего не угрожает - Рожкова
Национальный банк Украины считает, что экономический кризис не повлияет на работу банков и их финансовую устойчивость. Об этом во время пресс-брифинга рассказала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет Минфин.
Читай также: НБУ продал банкам наличные евро
Рожкова рассказала, что 97% банковской системы - это около 30 банков.
“Все эти топ-30 банков сегодня в прекраснейшей форме. Они имеют запас ликвидности, запас капитала, достаточные для того, чтобы пройти это испытание достойно и потом восстанавливать экономику”, — рассказала Рожкова.
Представитель НБУ подчеркнула, что Нацбанк готов помогать банкам поддерживать ликвидность.
Напомним, в Нацбанке рассказали, сколько валюты покупают украинцы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил