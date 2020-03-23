Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Банкам в условиях кризиса ничего не угрожает - Рожкова

Комментариев: 0
Национальный банк Украины считает, что экономический кризис не повлияет на работу банков и их финансовую устойчивость.
Катерина Рожкова
Катерина Рожкова
facebook.com

Национальный банк Украины считает, что экономический кризис не повлияет на работу банков и их финансовую устойчивость. Об этом во время пресс-брифинга рассказала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет Минфин.

Читай также: НБУ продал банкам наличные евро

Рожкова рассказала, что 97% банковской системы - это около 30 банков. 

“Все эти топ-30 банков сегодня в прекраснейшей форме. Они имеют запас ликвидности, запас капитала, достаточные для того, чтобы пройти это испытание достойно и потом восстанавливать экономику”, — рассказала Рожкова.

Представитель НБУ подчеркнула, что Нацбанк готов помогать банкам поддерживать ликвидность. 

Напомним, в Нацбанке рассказали, сколько валюты покупают украинцы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: НБУ, банки, экономический кризис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь