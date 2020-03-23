Обнародован список лекарств, которые будут ввозить без НДС

В Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.

Правительство утвердило список лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. Об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.

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В этом перечень входят:

тесты для диагностики Covid-19

аппараты искусственной вентиляции легких

фибробронхоскопы

дозаторы кислорода с увлажнителями

рентгеновские передвижные аппараты

парацетамол

инсулин

лидокаин

фуросемид

дезинфекционные средства

респираторы

ларингоскопы

шприцы

каталки

антисептики на хлоргексидин

этаноловые растворы

Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.

Напомним, международные организации выделят деньги на борьбу с коронавирусом в Украине.

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