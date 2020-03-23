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Обнародован список лекарств, которые будут ввозить без НДС

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В Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.
Таможня опубликовала список лекарств и медоборудования
Таможня опубликовала список лекарств и медоборудования
EPA/UPG

Правительство утвердило список лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. Об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.

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В этом перечень входят:

  • тесты для диагностики Covid-19
  • аппараты искусственной вентиляции легких
  • фибробронхоскопы
  • дозаторы кислорода с увлажнителями
  • рентгеновские передвижные аппараты
  • парацетамол
  • инсулин
  • лидокаин
  • фуросемид
  • дезинфекционные средства
  • респираторы
  • ларингоскопы
  • шприцы
  • каталки
  • антисептики на хлоргексидин
  • этаноловые растворы

Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.

Напомним, международные организации выделят деньги на борьбу с коронавирусом в Украине.

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Теги: вирусы, Лекарственные препараты, Вирус, Таможня, лекарство, лекарства, Пошлины, Коронавирус, налоги и пошлины, Коронавирус в Украине
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