Обнародован список лекарств, которые будут ввозить без НДС
В Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.
Правительство утвердило список лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. Об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.
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В этом перечень входят:
- тесты для диагностики Covid-19
- аппараты искусственной вентиляции легких
- фибробронхоскопы
- дозаторы кислорода с увлажнителями
- рентгеновские передвижные аппараты
- парацетамол
- инсулин
- лидокаин
- фуросемид
- дезинфекционные средства
- респираторы
- ларингоскопы
- шприцы
- каталки
- антисептики на хлоргексидин
- этаноловые растворы
Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.
Напомним, международные организации выделят деньги на борьбу с коронавирусом в Украине.
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