Доллар резко подешевел в обменниках

Американская валюта дорожала с 10 марта, но в конце прошлой недели начала немного дешеветь.

Курс доллара в обменниках киевских банков резко упал после выходных, сообщает BIN.ua.

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Так, в понедельник, 23 марта, курс продажи наличного доллара снизился на 32 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки - на 33 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 41 коп. до 29,0169 UAH/EUR, курс продажи на 36 коп. до 30,3696 UAH/EUR.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине.

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