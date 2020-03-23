В НБУ рассказали, как обрабатывают деньги

НБУ отправляет украинские банкноты на карантин.

НБУ отправляет украинские банкноты на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал директор Центрального хранилища НБУ Виталий Брик.

“Мы не будем эту наличность обрабатывать как минимум в течение 14-ти суток. После этого эта наличность будет отдана на автоматизированные системы, которые отсортируют пригодные и изношенные [банкноты]. Изношенные банкноты будут уничтожены в режиме онлайн. Пригодная наличность будет упакована в термоусадочную пленку“, – отметил он.

Брик рассказал, что банкноты будут обрабатывать термически при температуре не менее 160 градусов.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram