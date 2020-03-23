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В НБУ рассказали, как обрабатывают деньги

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НБУ отправляет украинские банкноты на карантин.
НБУ отправляет украинские банкноты на карантин из-за распространения коронавируса
НБУ отправляет украинские банкноты на карантин из-за распространения коронавируса
пресс-служба НБУ

НБУ отправляет украинские банкноты на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал директор Центрального хранилища НБУ Виталий Брик.

“Мы не будем эту наличность обрабатывать как минимум в течение 14-ти суток. После этого эта наличность будет отдана на автоматизированные системы, которые отсортируют пригодные и изношенные [банкноты]. Изношенные банкноты будут уничтожены в режиме онлайн. Пригодная наличность будет упакована в термоусадочную пленку“, – отметил он.

Брик рассказал, что банкноты будут обрабатывать термически при температуре не менее 160 градусов. 

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине.

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Теги: НБУ, банкноты, Карантин, как обрабатывают деньги в Украине
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