Рынок смартфонов показал рекордное падение за всю историю

В феврале поставки смартфонов в мире упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производители смартфонов, включая Apple, заявили о дефиците своих устройств, и стало ясно, что на рынке ожидается резкое сокращение поставок из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает портал ITC.ua.

“Компания Strategy Analytics выпустила свежий отчёт за прошедший месяц, согласно которому поставки смартфонов в мире упали на 38% (с 99,2 миллиона до 61,8 миллиона в штучном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое падение рынка за всю его историю“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение спроса ощущалось во всём мире, особенно в Азии, где раньше всех началась вспышка нового коронавируса.

“Люди или не хотели, или не могли посещать магазины, в добавок некоторым компаниям пришлось временно прекратить производство своей продукции после случаев заражения работников“, - подчеркивает издание.

Аналитик Линда Суи из Strategy Analytics сообщила, что спад произошёл во всех ценовых категориях, не только премиальных моделей. Ситуация в текущем месяце может быть ещё хуже. Коронавирус достиг Европы и Северной Америки, что привело к введению карантина в 35 странах. Похоже, Китай потихоньку приходит в себя, но индустрия смартфонов может столкнуться с серьёзными последствиями, по крайней мере, до тех пор, пока пандемия будет бушевать.

Напомним, Apple закрыла магазины во всех странах, кроме Китая.

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