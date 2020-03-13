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Кабмин обещает поддержать бизнес и безработных украинцев

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Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
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Кабмин обещает поддержать бизнес и людей, которые потеряли работу из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

“Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу“ - рассказал премьер.

Шмыгаль также призвал бизнес по возможности переходить на удаленный формат работы или временно приостановить работу, если, конечно, от работы организации не зависит жизнеобеспечение населенного пункта. 

“Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса“, - говорит Шмыгаль. 

Напомним, ранее стало известно, будут ли выплачивать пособие по безработице в условиях карантина.

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Теги: Кабмин, Карантин, коронавирус, бизнес
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