Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение финансовой помощи для Украины.

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Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение финансовой помощи для Украины в связи с распространением коронавируса. Этот вопрос Зеленский и Георгиева обсудили в процессе телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента.

“Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан“, - рассказал президент.

Подчеркивается, что стороны говорили о расширении программы сотрудничества МВФ с Украиной.

“Сегодня провела очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19“, - написала Георгиева.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжает сотрудничать с МВФ в удаленном формате.

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