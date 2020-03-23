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Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом

Комментариев: 5
Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение финансовой помощи для Украины.
Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом
Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом
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Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение финансовой помощи для Украины в связи с распространением коронавируса. Этот вопрос Зеленский и Георгиева обсудили в процессе телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента.

“Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан“, - рассказал президент.

Подчеркивается, что стороны говорили о расширении программы сотрудничества МВФ с Украиной. 

“Сегодня провела очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19“, - написала Георгиева.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжает сотрудничать с МВФ в удаленном формате.

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Теги: МВФ, Карантин, Финансовая помощь, коронавирус
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  23.03.2020, 15:01
Оценка:  0
гость
Ну шо сынку????? далее по тексту..........................
гость  (аноним)  23.03.2020, 14:59
Оценка:  -1
гость
Солгавший раз-кто тебе поверит?????
nelci    23.03.2020, 14:49
Оценка:  -1
nelci
Лавочка похоже закрывается и на долго, просьб очень много и всем не хватит, не трудно догадаться кому...
nelci    23.03.2020, 14:50
Оценка:  -1
nelci
Каждая страна сама за себя, ситуация с Италией всем пример.
iybuba    23.03.2020, 14:43
Оценка:  0
iybuba
СоСите =====х====у===й))))
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