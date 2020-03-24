В НБУ пояснили снижение учетной ставки в кризис

Нацбанк старается придерживаться запланированной траектории .

Главные риски для украинской экономики сегодня связаны с распространение коронавируса. Однако недавно НБУ принял решение снизить учетную ставку, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Нацбанк считает, что Украина сегодня готова к кризису лучше, чем в 2008-2009 и 2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба Регулятора.

“Экономика и финансовая система не имеют накопленных дисбалансов, а следовательно, запас прочности выше. В то же время волатильность мировых рынков сказалась на психологических настроениях участников валютного рынка Украины. Ухудшение их ожиданий привело к повышению спроса на иностранную валюту и усиление девальвационного давления. Однако ситуация на рынке остается контролируемой. Благодаря активному пополнению в прошлом году Национальным банком международных резервов их уровень достаточен для сглаживания значительных курсовых колебаний”, - отметили в НБУ.

НБУ принял решение действовать согласно плану, разработанному ранее. Поэтому было принято решение о снижении учетной ставки до 10% годовых.

“В условиях существенной неопределенности есть смысл действовать в соответствии с прогнозной траектории учетной ставки, поскольку это соответствует достижению целей монетарной политики. В частности, смягчение монетарной политики необходимо для поддержания экономики Украины. Ведь более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к значительному снижению экономической активности стран - торговых партнеров и ослабление внешнего спроса на товары украинского экспорта. В результате вероятное резкое снижение деловой активности украинских предприятий и отложения инвестиционных проектов. Также следует учитывать риски вследствие распространения вируса в Украине, что может привести к существенному снижению экономической активности”, - утверждают в НБУ.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине.

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