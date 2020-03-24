Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 24.03.2020: Гривна снова просела

Комментариев: 3
НБУ установил курс валют .
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины установил курс валют на вторник, 24 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 38 копеек, а к евро — на 61 копейку. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 23 марта.

Читай также: Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 28,1126 гривны;

– 100 евро – 30,2463 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже опустился до 27.5500 грн, в покупке - до 27.4500 грн. Евро в продаже подешевел - до 29.5528, а в покупке - до 29.4511 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 28.100 грн, а продать - за 27.200 грн.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
© Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: курс валют, падение кгривны, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.03.2020, 17:06
Оценка:  0
гость
ТО ли ещё будет?????
гость  (аноним)  23.03.2020, 16:33
Оценка:  -3
гость
Г р ы в н я, це обсосаный бумажный фантик, с каких куёв ей на просидать? Каклы же самые "умные"))))
Сейчас жопомои все с Италии подтянуться и фантики ещё больше просядут. Путин палюбо
advokit    23.03.2020, 16:47
Оценка:  0
advokit
Вафлак ти засцяний)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь