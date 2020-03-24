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Нефть впервые за сто лет стала дешевле угля

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Из-за обвала цен на нефть на прошлой неделе уголь стал самым дорогим ископаемым топливом в мире.
Уголь стал самым дороги топливом
Уголь стал самым дороги топливом
Facebook/ Shtab.blokady

Впервые с начала прошлого столетия нефть на мировых рынках стала дешевле угля, сообщает агентство Bloomberg.

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Эксперты агентства считают, что обвал нефти в прошлом месяце означает, что глобальный маркер контрактов на поставки сырой нефти в настоящее время оценивается ниже наиболее продаваемых контрактов на уголь, если исходить из расчета эквивалента энергии.

Так, австралийский уголь марки “Ньюкасл“ на ICE Futures Europe 20 марта торговался по 66,85 долларов за тонну, что эквивалентно 27,36 долларов за баррель нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent завершились в тот эе день на уровне 26,98 доллара за баррель.

“Нефтяной крах означает, что уголь теперь самое дорогое ископаемое топливо“, - констатировали аналитики.

Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.

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Теги: нефть, цены на нефть, уголь, цена на нефть, падение цены на нефть
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