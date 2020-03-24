Миру не избежать кризиса в 2020 году, считают эксперты .

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1% facebook.com

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Эксперты считают, что мировой ВВП ждет более сильный спад, чем в 2008 году.

Аналитики прогнозируют, что ВВП резко начнет падать во втором квартале текущего года. В частности, предполагается, что в США экономическая активность сократится на 24%. Это в два с половиной раза больше предыдущего послевоенного антирекорда.

“Коронакризис — или, если быть более точными, ответ на кризис — является физическим (в отличие от финансового) сдерживающим фактором для экономической активности, беспрецедентным в послевоенной истории”, — написал инвестбанк.

Напомним, экономика США вошла в состояние рецессии.

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