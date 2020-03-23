Пенсионерам проиндексируют пенсии, а также выплатят по 1000 грн: Детали

С апреля будет осуществлено единовременную выплату по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен.

С апреля будет осуществлено единовременную выплату по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен depositphotos.com

С апреля пенсионеры, чья пенсия составляет меньше 5000 грн, получат единовременную выплату в размере тысячи гривен. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет экономическая правда.

“С апреля будет осуществлено единовременную выплату по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Также выплату получат более 400 тысяч получателей соцпомощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн ​​пенсионеров. Также с мая мы установим доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн“, - рассказала министр.

Также министр подчеркнула, что украинцам, которые остались без работы во время карантина, будут помогать. В частности, для них упростят порядок предоставления субсидий.

“Если возникнет задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг, никакие штрафные санкции не будут начислены. Не будет прекращена ни одна коммунальная услуга. Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительную компенсацию расходов на 3 млн домохозяйств (которые получают субсидию) на оплату отдельных комуслуг в период карантина. Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов на пользование электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой“, - подчеркнула Лазебная.

Напомним, Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения в условиях карантина.

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