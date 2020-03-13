На что украинцы тратили деньги в 2019 году

Больше всего денег украинцы тратили на продукты.

Государственная служба статистики Украины рассказала о потребительских расходах украинцев за 2019 год пресс-служба НБУ

Государственная служба статистики Украины рассказала о потребительских расходах украинцев за 2019 год. Данные появились на сайте Госстата.

Читай также: АТБ повышает цены на продукты и товары первой необходимости

Больше всего денег украинцы в 2019 году тратили на продукты и безалкогольные напитки - 39,7%.

Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива“ составляют 13,5%.

10% расходов украинцы тратили на транспорт, 7,1% - на алкоголь, табачные изделия.

5,7% граждане тратят на здоровье, 4,9% - на одежду.

На развлечения граждане тратят не так много - лишь 3,8%, а на образование еще меньше - 1,2%,

Напомним, Госстат подсчитал рост экономики в 2019 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram