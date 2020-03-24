Впервые приостановлено действие базового документа еврозоны

Приостановка действия Пакта стабильности и роста позволит правительствам стран ЕС без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

Совет ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро – Пакта стабильности и роста. Это сделано для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса COVID-19, сообщается в понедельник, 23 марта, в заявлении Совета ЕС, распространенном по итогам видеоконференции министров экономики и финансов ЕС.

“Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке (действия Пакта – ред.), налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом“, – говорится в документе.

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга – 60% ВВП. Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

Напомним, Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020.

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