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Потери мирового туризма от коронавируса могут достигнуть $1 трлн

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В год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн. Сейчас спад в отрасли составляет 70%, и он продолжается.
Многие страны мира закрыли границы для въезда иностранцев и прервали авиасообщение
Многие страны мира закрыли границы для въезда иностранцев и прервали авиасообщение
EPA/UPG

Потери мировой индустрии туризма от пандемии коронавируса могут достичь $1 трлн по итогам 2020 года, сейчас они составляют $600 млн. Об этом сказал президент Всемирного туристического форума Булут Багчи, сообщает Анадолу в понедельник, 23 марта.

“Сейчас экономические потери в секторе туризма из-за вспышки COVID-19 составляют $600 млн, к концу года они могут достичь триллиона долларов. Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек“, – сказал Багчи.

Он добавил, что в год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн. Сейчас спад в отрасли составляет 70%, и он продолжается.

“Шестьдесят отраслей экономики прямо или косвенно связаны с туризмом. Если посчитать все суммарные потери в этих сферах, ущерб может достичь $5 трлн. Кроме того, даже если пандемия закончится, восстановление не будет быстрым и легким“, – добавил Багчи.

По его мнению, профессионалам в сфере туризма стоит рассчитывать на улучшение ситуации в последнем квартале 2020 года.

Как известно, многие страны мира закрыли границы для въезда иностранцев и прервали авиасообщение для предотвращения распространения коронавируса. В результате международный туризм на многих направлениях практически остановился.

Напомним, Турция планирует перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса.

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Теги: туризм, эпидемия, туристы, иностранцы, пандемия, убытки, Коронавирус, потери, Запрет на въезд, запрет въезда
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