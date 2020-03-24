Нацбанк снизил траты на поддержание гривны
Национальный банк снизил объемы интервенций на валютном рынке для поддержания курса гривны, продав на межбанке 23 марта 50 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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В предыдущие две недели регулятор ежедневно продавал по 100-300 млн долларов - более 2 миллиардов в целом.
В НБУ отмечают, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным.
Также в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке и падение спроса на валюту со стороны физических лиц.
“В последние дни минувшей недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну“, – говорится в сообщении.
Напомним, в НБУ пояснили снижение учетной ставки в кризис.
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