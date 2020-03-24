Нацбанк снизил траты на поддержание гривны

С начала кризиса 10 марта центробанк продавал на межбанке ежедневно до 300 миллионов долларов, а вчера всего 50 млн.

В Украине появилось больше валюты, спрос на нее падает пресс-служба НБУ

Национальный банк снизил объемы интервенций на валютном рынке для поддержания курса гривны, продав на межбанке 23 марта 50 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В предыдущие две недели регулятор ежедневно продавал по 100-300 млн долларов - более 2 миллиардов в целом.

В НБУ отмечают, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным.

Также в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке и падение спроса на валюту со стороны физических лиц.

“В последние дни минувшей недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну“, – говорится в сообщении.

Напомним, в НБУ пояснили снижение учетной ставки в кризис.

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