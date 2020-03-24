В ОП рассказали о сценарии падения экономики
Падение может составить 5% от ВВП. Это оптимистический прогноз.
В 2020 году падение экономики может составить 5% от ВВП из-за распространения коронавируса. Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает Интерфакс-Украина.
“При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году”, — сказала Ковалив.
В то же время, замглавы Офиса президента отметила, что ситуация нестабильна и говорить о макроэкономических прогнозах пока сложно.
Напомним, Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020.
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