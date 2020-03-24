Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ОП рассказали о сценарии падения экономики

Комментариев: 0
Падение может составить 5% от ВВП. Это оптимистический прогноз.
В 2020 году падение экономики может составить 5% от ВВП
В 2020 году падение экономики может составить 5% от ВВП
depositphotos.com

В 2020 году падение экономики может составить 5% от ВВП из-за распространения коронавируса. Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает Интерфакс-Украина.

“При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году”, — сказала Ковалив.

В то же время, замглавы Офиса президента отметила, что ситуация нестабильна и говорить о макроэкономических прогнозах пока сложно. 

Напомним, Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: падение экономики, экономический кризис, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь