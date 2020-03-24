Доллар снова дорожает в обменниках

Накануне американская валюта в обменниках упала на 30 копеек, но сегодня возобновила рост.

Курс доллар в обменниках киевских банках снова начал дорожать после снижения накануне, сообщает BIN.ua.

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Так, во вторник курс продажи наличного доллара вырос на 8 коп. до 28,3716 UAH/USD, курс покупки – на 15 коп. до 27,5031 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 29,34 коп. до 29,3656 UAH/EUR, курс продажи - на 11,41 коп. до 30,4481 UAH/EUR.

Отметим, накануне наличный доллар впервые подешевел с 10 марта, упав на 30 копеек.

На фоне падения спроса на валюту Национальный банк продал на межбанке 23 марта 50 миллионов долларов - минимум с начала падения гривны.

Напомним, Нацбанк снизил траты на поддержание гривны.

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