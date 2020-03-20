Кабмин обсуждает с международными партнерами реструктуризацию госдолга
Кабмин обсуждает с международными партнерами возможность реструктуризации госдолга Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.
“Внешние долги - мы должны их реструктуризировать. И мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются или одолжить, или получить помощь. И мы также конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета“, - сказал он.
Также Шмыгаль рассказал, что пока заимствования на финансовом рынке невозможны.
Напомним, Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом.
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