Кабмин обсуждает с международными партнерами реструктуризацию госдолга

Также премьер-министр рассказал, что пока заимствования на финансовом рынке невозможны.

Кабмин обсуждает с международными партнерами возможность реструктуризации госдолга Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

“Внешние долги - мы должны их реструктуризировать. И мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются или одолжить, или получить помощь. И мы также конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета“, - сказал он.

Также Шмыгаль рассказал, что пока заимствования на финансовом рынке невозможны.

Напомним, Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом.

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