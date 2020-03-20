Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин обсуждает с международными партнерами реструктуризацию госдолга

Комментариев: 0
Также премьер-министр рассказал, что пока заимствования на финансовом рынке невозможны.
Кабмин обсуждает с международными партнерами возможность реструктуризации госдолга Украины
Кабмин обсуждает с международными партнерами возможность реструктуризации госдолга Украины
facebook.com

Кабмин обсуждает с международными партнерами возможность реструктуризации госдолга Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

“Внешние долги - мы должны их реструктуризировать. И мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются или одолжить, или получить помощь. И мы также конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета“, - сказал он.

Также Шмыгаль рассказал, что пока заимствования на финансовом рынке невозможны.

Напомним, Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: Шмыгаль, долг, госдолг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь