В еврозоне рекордно упал индекс деловой активности

Показатель в 31,4 пункта является минимальным за всю историю исследований организации Markit Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее спад depositphotos.com

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в марте упал до 31,4 пункта с уровня февраля в 51,6 пункта на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Такие предварительные данные обнародовала исследовательская организация Markit Economics.

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Отмечается, что этот показатель является минимальный за всю историю исследований организации c июня 1997 года. В свою очередь аналитики рынка, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение показателя до 38,8 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, составил 28,4 пункта против 52,6 пункта в феврале. Ожидалось снижение до 39 пунктов. Падение также является рекордным.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в марте составил 37,2 пункта против уровня февраля в 50,7 пункта. Показатель является минимальным с февраля 2009 года. Аналитики ждали значения показателя на уровне 40,6 пункта.

PMI сферы услуг Германии сократился до 34,5 пунктов с 52,5 пункта в феврале, самого низкого показателя с начала исследований организации в июне 1997 года.

Композитный индекс деловой активности во Франции в марте, по предварительной оценке, снизился до 30,2 пункта с уровня февраля в 52 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 29 пунктов против 52,5 пункта месяцем ранее.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее спад.

Напомним, падение промышленности в Китае положительно сказалось на экологии.

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