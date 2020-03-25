В Украине заработал сайт для поддержки бизнеса
В Украине заработал портал, который нацелен на поддержку предпринимателей, работа которых пострадала из-за введения в стране карантина. Об этом пишет Минфин.
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На сайте можно найти информацию об нововведенных ограничениях в связи с коронавирусом, а также о мероприятиях, которые проводит для бизнеса государство.
Также доступна информация о разъяснениях законов по поддержке бизнеса, которые недавно приняли нардепы.
“Этот портал позволит предпринимателям, прежде всего, получать исключительно официальную информацию, уже собранную в едином месте. Мы будем обновлять ее и сообщать о всех изменениях, которые будут вводиться для малого и среднего бизнеса”, — прокомментировал замминистра развития экономики Дмитрий Романович.
Напомним, бизнес предложил власти шаги для предотвращения кризиса.
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