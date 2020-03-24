Кабмин согласовал с МВФ закон, запрещающий возврат банков экс-владельцам - СМИ

В законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков.

Кабмин утвердил согласованный с МВФ законопроект, которые запретит возвращать банки бывшим владельцам depositphotos.com

Кабмин утвердил согласованный с МВФ законопроект, которые запретит возвращать банки бывшим владельцам. Об этом сообщает НВ Бизнес. Издание владеет копией финальной версии “антикомолойського“ проекта.

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Издание пишет, что в законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков.

Разрабатывали законопроект под руководством министра юстиции Дениса Малюськи.

Напомним, ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Коломойского.

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