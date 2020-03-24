Кабмин согласовал с МВФ закон, запрещающий возврат банков экс-владельцам - СМИ
В законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков.
Кабмин утвердил согласованный с МВФ законопроект, которые запретит возвращать банки бывшим владельцам. Об этом сообщает НВ Бизнес. Издание владеет копией финальной версии “антикомолойського“ проекта.
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Издание пишет, что в законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков.
Разрабатывали законопроект под руководством министра юстиции Дениса Малюськи.
Напомним, ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Коломойского.
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Полная версия правил
Какую там компенсацию придумал Молюська для своего хозяина Коломойского, 100% ?