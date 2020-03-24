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Кабмин согласовал с МВФ закон, запрещающий возврат банков экс-владельцам - СМИ

Комментариев: 1
В законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков.
Кабмин утвердил согласованный с МВФ законопроект, которые запретит возвращать банки бывшим владельцам
Кабмин утвердил согласованный с МВФ законопроект, которые запретит возвращать банки бывшим владельцам
depositphotos.com

Кабмин утвердил согласованный с МВФ законопроект, которые запретит возвращать банки бывшим владельцам. Об этом сообщает НВ Бизнес. Издание владеет копией  финальной версии “антикомолойського“ проекта.

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Издание пишет, что в законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков. 

Разрабатывали законопроект под руководством министра юстиции Дениса Малюськи. 

Напомним, ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Коломойского.

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Теги: банки, МВФ, законопроект, законопроект запрещающий возврат банков владельцам
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Комментариев (1)
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БийКацапів    24.03.2020, 17:20
Оценка:  0
БийКацапів
Издание пишет, что в законопроекте более детально прописан процесс начисления компенсации бывшим владельцам банков. "
Какую там компенсацию придумал Молюська для своего хозяина Коломойского, 100% ?
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