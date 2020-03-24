Украина одолжит €40 миллионов на борьбу с COVID-19

Европейский инвестбанк займет Украине €40 миллионов. Деньги пойдут на приобретение необходимого медицинского оборудования.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует выделить Украине 40 млн евро на борьбу с коронавирусом, средства займа будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона во вторник, 24 марта.

“На прошлой неделе министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание с Европейским инвестиционным банком посредством онлайн-связи. Стороны обсудили вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутая ссуда будет предоставлена в рамках действующего проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины“, открытого в 2014 году.

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23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий относительно предоставления оговоренного займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества, добавили в министерстве.

“В условиях сегодняшней чрезвычайной ситуации, созданной коронавирусом, каждая инициатива, которая имеет целью ресурсное усиления противодействия пандемии, является крайне важной и срочной. Минрегион в этом вопросе будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и Министерством финансов для получения единого результата – быстрого получения кредита. Эти средства займа от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом Украины относительно перечня оборудования, которое должны закупить на эти средства“, – прокомментировал Чернышев.

Представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины в том числе, в настоящее время является сверхважной возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с Covid-19, добавили в Минрегионе.

Напомним, Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом.

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