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Украина одолжит €40 миллионов на борьбу с COVID-19

Комментариев: 6
Европейский инвестбанк займет Украине €40 миллионов. Деньги пойдут на приобретение необходимого медицинского оборудования.
Европейский инвестбанк займет Украине €40 миллионов
Европейский инвестбанк займет Украине €40 миллионов
пресс-служба НБУ

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует выделить Украине 40 млн евро на борьбу с коронавирусом, средства займа будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона во вторник, 24 марта.

“На прошлой неделе министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание с Европейским инвестиционным банком посредством онлайн-связи. Стороны обсудили вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутая ссуда будет предоставлена в рамках действующего проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины“, открытого в 2014 году.

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23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий относительно предоставления оговоренного займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества, добавили в министерстве.

“В условиях сегодняшней чрезвычайной ситуации, созданной коронавирусом, каждая инициатива, которая имеет целью ресурсное усиления противодействия пандемии, является крайне важной и срочной. Минрегион в этом вопросе будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и Министерством финансов для получения единого результата – быстрого получения кредита. Эти средства займа от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом Украины относительно перечня оборудования, которое должны закупить на эти средства“, – прокомментировал Чернышев.

Представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины в том числе, в настоящее время является сверхважной возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с Covid-19, добавили в Минрегионе.

Напомним, Украина просит у МВФ денег на борьбу с коронавирусом.

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Теги: банки, Европа, долги, госдолг, Минрегион, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  24.03.2020, 17:16
Оценка:  +1
гость
Завезите КОВИД-19 срочным образом в Конча-Заспу, потом в ВР. Свежий, мутированный. Шоб сразу без лечения, в макинтошь.
БийКацапів    24.03.2020, 17:06
Оценка:  0
БийКацапів
Одалживать Слуги будут себе на зарплату, а отдавать эти деньги будет Украинский народ.
Ка так, чтобы у государства небыло никаких сбережений на случай катастрофы?
БийКацапів    24.03.2020, 17:03
Оценка:  0
БийКацапів
Одалживать деньги любой дворник может.
У нас же ж такие все " умные" рожи при власти, А сбережений не научились делать?
БийКацапів    24.03.2020, 17:01
Оценка:  0
БийКацапів
Опять Жи.довская власеть одолжить собирается?
Так накуй нам пущен этот Президент и эти Министры, если они только обслуживают у кого-то? За что они получают зарплату?
гость  (аноним)  24.03.2020, 16:44
Оценка:  0
гость
9 человек с симптомами COVID-умерли в одной больнице "ЛНР"-разведка
БУ-ГА-ГА-ГА!!! Жив курилка тымчук-говорящаякаска: знищено 100500 ворогив,нашихвтратнемае Что тогда творится на Украине?хотя известно-ИНТЕРФАКС-УКРАИНА-От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умерли 621ч
гость  (аноним)  24.03.2020, 16:44
Оценка:  +1
гость
ОДОЛЖИТ? Хм-м, что-то новенькое... Раньше "давали" помощь
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