В Украине начал разгрузку третий танкер с нефтью для Беларуси
На морском нефтяном терминале Южный началась разгрузка третьего танкера с нефтью для Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты во вторник, 24 марта.
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Разгрузка нефти сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода Одесса-Броды и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода Дружба по маршруту МНТ Южный – ЛПДС Броды – ЛПДС Мозырь, – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что транспортировка нефти в Беларусь происходит в рамках договора между Укртранснафтой и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО Белорусская нефтяная компания.
В то же время АО Укртранснафта обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств – добавили в пресс-службе.
Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.
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