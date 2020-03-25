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В Украине начал разгрузку третий танкер с нефтью для Беларуси

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На танкере находятся 90 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light. Ее транспортируют через нефтепровод Одесса-Броды.
Украина обеспечивает поставки нефти в Беларусь
Украина обеспечивает поставки нефти в Беларусь
Укртранснафта / Facebook

На морском нефтяном терминале Южный началась разгрузка третьего танкера с нефтью для Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты во вторник, 24 марта.

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Разгрузка нефти сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода Одесса-Броды и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода Дружба по маршруту МНТ Южный – ЛПДС Броды – ЛПДС Мозырь, – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что транспортировка нефти в Беларусь происходит в рамках договора между Укртранснафтой и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО Белорусская нефтяная компания.

В то же время АО Укртранснафта обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств – добавили в пресс-службе.

Напомним, Нигерия увеличит добычу нефти на треть.

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Теги: Украина, нефть, Одесса-Броды, Беларусь, Азербайджан, танкер, порт, Южный, нефтепровод, Укртранснафта
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