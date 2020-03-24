Гречка и овощи подорожали на 50% - АМКУ

С начала марта Антимонопольный комитет фиксирует повышение розничных цен на базовые продукты питания на украинском рынке.

Антимонопольный комитет фиксирует с начала марта рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель. Об этом говорится в сообщении комитета.

“На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь“, - заявляют в АМКУ.

Для сохранения конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров предоставлять информацию о закупочных и розничных ценах на базовые продукты питания.

Напомним, АТБ повышает цены на продукты и товары первой необходимости.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram