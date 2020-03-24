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Гречка и овощи подорожали на 50% - АМКУ

Комментариев: 1
С начала марта Антимонопольный комитет фиксирует повышение розничных цен на базовые продукты питания на украинском рынке.
Цены в Украине растут
Цены в Украине растут
depositphotos.com

Антимонопольный комитет фиксирует с начала марта рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель. Об этом говорится в сообщении комитета.

“На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь“, - заявляют в АМКУ.

Для сохранения конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров предоставлять информацию о закупочных и розничных ценах на базовые продукты питания.

Напомним, АТБ повышает цены на продукты и товары первой необходимости.

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Теги: АМКУ, продукты, цены, Гречка, продукты питания, цены на продукты
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Комментариев (2)
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Потому_что    24.03.2020, 17:59
Оценка:  0
Потому_что
АМК надо просто расформировать, это атрофированный орган, не приносящий абсолютно никакой пользы.
гость  (аноним)  24.03.2020, 17:39
Оценка:  0
гость
Антимонопольные - мафиози это салдафоны-дуримары Урфин-ДжюсаАвакова. Они могут повысить стоимость гречки до 150 грн. за кил.
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