Курс валют на 25.03.2020: Гривна возвращает позиции
Национальный банк Украины установил курс валют на среду, 25 марта. Регулятор укрепил нацвалюту по отношению к доллару на 34 копейки, а к евро — на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 24 марта.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 27,7728 гривны;
– 100 евро – 30,1057 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 27.6500 грн, в покупке - до 27.5800 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.8481, а в покупке - до 29.7753 грн
В обменниках столицы доллар можно купить за 28.225 грн, а продать - за 27.375 грн.
Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.
Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
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