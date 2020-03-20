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Сеть супермаркетов АТБ вводит специальное время для пенсионеров

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Руководство сети считает, что так они смогут обезопасить пенсионеров.
Сеть супермаркетов АТБ определило специальное время для пенсионеров
Сеть супермаркетов АТБ определило специальное время для пенсионеров
facebook.com/ATB.Market.tm

Сеть супермаркетов АТБ определило специальное время (с 9:00 до 10:00), когда в магазин будут пускать лишь людей пожилого возраста. Об этом написал генеральный директор АТБ Борис Марков в Facebook.

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Такие меры предприняли из-за того, что пожилые люди находятся в группе риска заражения коронавирусом. Более того, сеть супермаркетов посещают ежедневно около 4 млн пенсионеров.

“Вводим для них специальный, регламентный час. Ежедневно, в период действия общенационального карантина, с 9:00 до 10:00 магазины сети АТБ ждут пожилых людей для осуществления безопасных покупок“, – сообщил он.

Марков также просит остальных посетителей приходить в супермаркет в другое время. 

Напомним, в Украине крупные супермаркеты сокращают время работы.

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Теги: АТБ, карантин, коронавирус
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