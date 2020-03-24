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Мировые рынки начали снова расти

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Лучше всего себя чувствуют китайские рынки.
Мировые фондовые индексы растут на фоне стимулирующих мер от ФРС США
Мировые фондовые индексы растут на фоне стимулирующих мер от ФРС США
depositphotos.com

Мировые фондовые индексы растут на фоне стимулирующих мер от ФРС США и других центробанков и правительств. Об этом пишет Reuters.

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Лучше всего себя чувствуют китайские рынки, которые подняли на 3%.  Японский Nikkei взлетел на 7%, что также является самым большим дневным ростом с февраля 2016 года.

По данным Bloomberg,растут и фьючерсы на американские S&P 500 - на 5,05%, Dow Jones - на 4,55%. Европейский индекс Stoxx 50 Pr подскочил на 5,46%, итальянский FTSE 100 вырос на 4,54%, немецкий DAX - на 6,36%.

Напомним, ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики.

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Теги: фондовый рынок, Биржи, мировая экономика
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.03.2020, 18:39
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гость
Я, так и знал. Ну, попёрло???
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