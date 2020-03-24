Мировые рынки начали снова расти

Лучше всего себя чувствуют китайские рынки.

Мировые фондовые индексы растут на фоне стимулирующих мер от ФРС США и других центробанков и правительств. Об этом пишет Reuters.

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Лучше всего себя чувствуют китайские рынки, которые подняли на 3%. Японский Nikkei взлетел на 7%, что также является самым большим дневным ростом с февраля 2016 года.

По данным Bloomberg,растут и фьючерсы на американские S&P 500 - на 5,05%, Dow Jones - на 4,55%. Европейский индекс Stoxx 50 Pr подскочил на 5,46%, итальянский FTSE 100 вырос на 4,54%, немецкий DAX - на 6,36%.

Напомним, ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики.

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