Продовольственные рынки в Украине могут заработать даже в условиях карантина
Продовольственные рынки могут снова заработать в Украине, несмотря на карантин. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поддержало эту идею. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов“, - заявил заместитель министра Тарас Высоцкий.
Высоцкий акцентировал, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности не закрываются и продолжают работать даже в условиях карантина.
“Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться“, - сказал Высоцкий.
Напомним, в Украине крупные супермаркеты сокращают время работы.
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