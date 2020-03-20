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Продовольственные рынки в Украине могут заработать даже в условиях карантина

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поддержало эту идею.
Продовольственные рынки могут снова заработать в Украине
Продовольственные рынки могут снова заработать в Украине
Getty Images

Продовольственные рынки могут снова заработать в Украине, несмотря на карантин.  Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поддержало эту идею. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов“, - заявил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Высоцкий акцентировал, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности не закрываются и продолжают работать даже в условиях карантина.  

“Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться“, - сказал Высоцкий.

Напомним, в Украине крупные супермаркеты сокращают время работы.

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Теги: карантин, продукты, продовольственные рынки
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